Med zaposlenimi v izobraževanju prevladujejo ženske

Ljubljana, 1. oktobra - V poklicih, povezanih z izobraževanjem, je več žensk kot moških in nič ne kaže, da bi se to kmalu spremenilo, pred svetovnim dnem učiteljev, 5. oktobrom, ugotavljajo na republiškem statističnem uradu (Surs). Sicer pa več kot polovica izobraževalnega kadra sodi v srednjo generacijo med 30. in 49. letom starosti.