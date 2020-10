Športna industrija z velikim padcem rasti v času pandemije

New York, 1. oktobra - Športna industrija v svetu se v času pandemije novega koronavirusa sooča z velikim padcem rasti, kar bi lahko pustilo dolgoročne posledice, so ugotovili v raziskavi družbe PricewaterhouseCoopers (PwC). Obenem pa so se pojavile nove priložnosti, ki bi lahko te trende zaustavile.