Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa obeležuje tri desetletja

Ljubljana, 1. oktobra - Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa (SSK) letos obeležuje 30 let svojega delovanja. Ob obletnici bo danes slovesna seja Slovenske konference SSK, ki se je bosta udeležila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch in državni sekretar na MZZ Tone Kajzer.