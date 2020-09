Newyorške borze trgovanje zaključile v zelenem

New York, 30. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnji dan trgovanja po objavi stabilnih gospodarskih podatkov sklenili v zelenem. Vlagatelje so spodbudili tudi pogovori ameriškega kongresa o novi pomoči gospodarstvu, k njihovemu optimizmu pa je pripomogla tudi revizija prvega soočenja predsedniških kandidatov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.