Šempeter v Savinjski dolini, 30. septembra - Odbojkarice SIP Šempetra so po dveh porazih proti Calcitu in Gen-I Volleyju v tretji tekmi prišle do prve zmage v prvenstvu. V svoji dvorani so zanesljivo premagale Luko Koper, gostje so se jim nekoliko bolj upirale le v tretjem nizu.