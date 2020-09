Zamude pri izdaji karantenskih odločb zaradi pomanjkanja kadra na MZ

Ljubljana, 30. septembra - Na ministrstvu za zdravje na izdajo karantenske odločbe čaka preko 4000 predlogov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za karanteno. Kot so pojasnili za STA, do zamud prihaja, ker nimajo kadra, ki bi izdajal izključno karantenske odločbe, temveč to pripravljajo zaposleni ob svojem ostalem delu.