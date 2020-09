Hazard spet na bolniško

Madrid, 30. septembra - Belgijski nogometni zvezdnik Eden Hazard še nekaj časa ne bo na voljo svojemu trenerju pri madridskem Realu Zinedinu Zidanu. Potem ko so iz tabora španskih prvakov napovedali, da se bo proti Valladolidu prvič v sezoni pojavil v ekipi, so zdaj napoved demantirali, za to pa je kriva nova poškodba mišice na desni nogi.