V Gornji Radgoni nov center za krepitev zdravja in prizidek zdravstvenega doma

Gornja Radgona, 30. septembra - V Gornji Radgoni so v okviru gradnje centra za krepitev zdravja odprli prizidek k obstoječemu zdravstvenemu domu v treh etažah, kjer so prostori za reševalno službo in pokrito parkirišče za reševalna vozila ter prostori za splošne in referenčne ambulante in preventivne programe.