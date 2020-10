Na Goriškem se začenja filmski festival Poklon viziji

Nova Gorica, 2. oktobra - Na Goriškem se danes začenja filmski festival Poklon viziji, ki bo potekal do 11. oktobra v sedmih mestih čezmejnega prostora med Slovenijo in Italijo. Nagrado Darko Bratina bo prejel režiser Srdan Golubović, ki niza zgodbe o moči skorumpiranih politično-ekonomskih sistemov, ki za seboj puščajo pokopališča usod posameznikov in idealov.