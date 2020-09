Shell bo ukinil do 9000 delovnih mest

London, 30. septembra - Energetski velikan Royal Dutch Shell se bo proti nižjim cenam nafte in posledicam pandemije bolezni novega koronavirusa boril z obsežnim prestrukturiranjem. Brez dela bo do leta 2022 ostalo do 9000 ljudi, v tretjem četrtletju se obetajo tudi nadaljnja zmanjšanja vrednosti premoženja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.