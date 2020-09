V Franciji se zavzemajo za pokop Rimbauda in Verlaina v Panteonu

Pariz, 30. septembra - V pariškem Panteonu se nahajajo grobnice ljudi, ki so najbolj zaznamovali francosko zgodovino. Med njimi so številni znani literati, kot so Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Emile Zola in Alexandre Dumas. V Franciji je sedaj zaokrožila peticija, da bi v Panteonu poslednje počivališče imela še dva velika pesnika - Arthur Rimbaud in Paul Verlaine.