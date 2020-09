Lizbona, 30. septembra - V drugi etapi kolesarske dirke po Portugalski se je hudo poškodoval Kanadčan Nigel Ellsay. Kot poročajo agencije, se je 26-letnik zaletel v delavca ob cesti in si poškodoval hrbtenico in glavo. Časnik O Jogo poroča, da so kolesarja oskrbeli že ob progi, nato pa prepeljali v bolnišnico. V času padca je imel hitrost na kolesu kar okrog 60 km/h.