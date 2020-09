Glasovanje o noveli zakona o trgovini: 72 za, 13 proti

Ljubljana, 29. septembra - Novelo zakona o trgovini, ki z redkimi izjemami prepoveduje poslovanje trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh, je v današnjem glasovanju v DZ podprlo 72 poslancev - poleg poslancev Levice še poslanci SDS, SD, NSi, SAB ter večji del poslancev LMŠ in DeSUS. Del poslancev LMŠ in DeSUS je skupaj s poslanci SMC in SNS glasoval proti.