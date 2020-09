Verbičev Dinamo in Blažičev Ferencvaros v skupinskem delu LP

Ljubljana, 29. septembra - Po današnjih tekmah so znane tri ekipe, ki so si izborile nastop v skupinskem delu nogometne lige prvakov. Med 32 elitnih ekip so se prebili ukrajinski Dinamo Kijev Benjamina Verbiča, madžarski Ferencvaros Mihe Blažiča ter grški Olympiacos iz Pireja.