Đoković do prepričljive zmage v prvem krogu

Pariz, 29. septembra - Srbski teniški igralec Novak Đoković je uspešno prestal prvo nalogo na poti do drugega naslova na odprtem prvenstvu Francije v Parizu. Številka ena moškega tenisa in prvi nosilec Rolanda Garrosa je bil po uri in 37 minutah s 6:0, 6:2 in 6:3 boljši od Šveda Mikaela Ymerja.