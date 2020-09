Državni zbor v nadzorni svet STA imenoval Radovana Cerjaka

Ljubljana, 29. septembra - Državni zbor je danes na predlog vlade s potrebno večino vseh poslancev za preostanek mandata nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije (STA) do 11. decembra 2023 med nadzornike agencije imenoval pravnika Radovana Cerjaka. Za je glasovalo 47 poslancev, proti jih je bilo 35. Do Cerjakovega imenovanja so bili kritični v večjem delu opozicije.