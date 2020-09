Uefa zaradi vojaških spopadov prestavila obračun Ararata in Crvene zvezde

Erevan, 29. septembra - Evropska nogometna zveza (Uefa) je zaradi kriznega stanja in vojaških spopadov v Gorskem Karabahu med armenskimi in azerbajdžanskimi vojaškimi silami prestavila obračun zadnjega kroga kvalifikacij za nastop v skupinskem delu evropske lige med armenskim Araratom in srbsko Crveno zvezdo. Dvoboj bo namesto v Erevanu odigran v Nikoziji na Cipru.