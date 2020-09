Umrl kuvajtski emir Sabah al Ahmad al Sabah

Kuvajt, 29. septembra - V 92. letu starosti je umrl kuvajtski emir Sabah al Ahmed al Sabah, so danes sporočili iz palače. Mediji so že dolgo ugibali o zdravju voditelja Kuvajta, saj so ga v zadnjem letu večkrat sprejeli v bolnišnico. Za novega emirja je bil medtem že imenovan njegov 83-letni polbrat, šejk Navaf al Ahmed. Vlada pa je razglasila 40-dnevno žalovanje.