Čezmejna poslovna konferenca letos v Kranju

Kranj, 29. septembra - Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu konferenco, namenjeno izmenjavi dobrih praks in mreženju slovenskih podjetnikov iz Slovenije, zamejstva in sveta, letos organizira v Kranju. Udeležujejo se je slovenski podjetniki in predstavniki slovenskih gospodarskih ustanov iz Italije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Poljske, ZDA in Slovaške.