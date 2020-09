Vozil pijan, uporabljal modre rotacijske luči in se predstavljal za uradno osebo

Ravne na Koroškem, 29. septembra - Policisti policijske postaje Ravne na Koroškem so v nedeljo obravnavali 30-letnega občana, ki je vozil pijan, med vožnjo je uporabljal modre rotacijske luči in se v gostinskem lokalu izdajal za uradno osebo. Ravnanje se mu bo poznalo v denarnici; samo zaradi izdajanja za uradno osebo mu grozi denarna kazen oz. zapor do enega leta.