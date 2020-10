V ZDA bralce v zadnjem desetletju najbolj razburjajo ameriški klasiki

London, 3. oktobra - V ZDA so med knjigami, ki so v zadnjem desetletju najbolj razburile bralce, ki so tudi zahtevali njihovo odstranitev, ameriški klasiki. Njihovi nasprotniki so poskušali doseči, da iz šol in knjižnic denimo odstranijo Prigode Huckleberryja Finna Marka Twaina in roman Če ubiješ oponašalca Harper Lee. Najbolj pa jih je motil roman Shermana Alexieja.