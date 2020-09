Opozorilna stavka povzroča motnje v nemškem javnem prometu

Berlin/Köln/Ingolstadt, 29. septembra - V Nemčiji v številnih mestih in regijah avtobusi in vlaki od zgodnjih jutranjih ur stojijo. Sindikat Verdi je delavce pozval, naj odložijo delo in s tem izrazijo nestrinjanje z načrti za sprejem enotnih pravil za vse zaposlene v tej branži. Prevozniki pa so ljudi pozvali, naj se odpovejo nenujnim potem ali pa uporabijo druga prevozna sredstva.