Kranj, 29. septembra - Na gorenjski avtocesti je v delovni zapori med Podtaborom in Naklim voznik peljal v napačno smer. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, nevarnosti ni več. Policisti so preverili relacijo gorenjske avtoceste, vendar voznika niso izsledili in nadaljujejo preverjanje okoliščin.