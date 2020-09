Orban von der Leynovo poziva k odstavitvi Jourove

Budimpešta, 29. septembra - Madžarski premier Viktor Orban je predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen v pismu pozval, naj odstavi podpredsednico komisije, komisarko za vrednote in preglednost Vero Jourovo. Orban meni, da so njene izjave neprimerne in nesprejemljive ter kršijo načelo iskrenega sodelovanja, je danes tvitnil njegov tiskovni predstavnik Zoltan Kovacs.