Nov primer koronavirusa na OP Francije

Pariz, 29. septembra - Na odprtem prvenstvu Francije v tenisu so prireditelji potrdili nov primer okužbe s koronavirusom. Zaradi okužbe trenerja so eno od igralk, ki nastopa v dvojicah, označili kot potencialno okuženo igralko, pri tem pa niso sporočili njenega imena. Skupaj s partnerko so ju izključili s seznama nastopajočih, poročajo agencije.