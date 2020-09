Koronavirus kriv za smrt nekdanjega zvezdnika LA Dodgers

Los Angeles, 29. septembra - Zmagovalec dveh world series Jay Johnstone je umrl v 75. letu starosti zaradi zapletov s koronavirusno boleznijo, so poročali ameriški mediji. Nekdanji zvezdnik ekip New York Yankees in Los Angeles Dodgers, ki je imel za pasom več kot 100 homerunov, je v baseballski ligi MLB v dveh desetletjih igral za osem različnih ekip.