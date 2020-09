Liverpoolu derbi z Arsenalom

Liverpool, 28. septembra - Nogometaši Liverpoola v uvodu v novo angleško prvenstvo ostajajo nepremagani. V derbiju kroga so nocoj na domačem stadionu premagali Arsenal s 3:1 (2:1) in se na vrhu prvenstvene razpredelnice izenačili z Leicestrom in Evertonom, ki imata prav tako po devet točk iz treh odigranih tekem.