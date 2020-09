Newyorške borze tretjič zapored zaključile v zelenem

New York, 28. septembra - Indeksi na newyorški borzi so že tretji zaporedni trgovalni dan zaključili z rastjo. Vlagatelje je po ocenah borznih analitikov v nakup delnic spodbudilo upanje v še en paket finančne pomoči zaradi covida-19 pred novembrskimi volitvami. K rasti indeksa S&P 500 je med drugim pripomogla rast delnic letalskih podjetij American Airlines in Delta.