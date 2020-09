Študent naj bo: Študentski domovi v študijsko leto s prepovedjo obiskov in zabav

Ljubljana, 30. septembra - Študenti, ki bivajo v študentskih domovih, v njih ne bodo smeli proslaviti začetka študijskega leta. Zaradi covida-19 so namreč vse zabave, obiski nestanovalcev pa tudi druženja v skupnih prostorih domov do nadaljnjega strogo prepovedani. V skupnih zaprtih prostorih, kot so hodniki in kuhinje, je obvezna nošnja zaščitnih mask.