Za nadgradnjo kanalizacijskega sistema v porečju Kolpe tudi evropska sredstva

Ljubljana, 28. septembra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt odvajanje in čiščenje v porečju Kolpe, ki ga bo izvajala občina Metlika. Skupna višina sredstev znaša 952.000 evrov, pri čemer bo kohezijski sklad prispeval okvirno 336.000 evrov, so sporočili iz omenjene vladne službe.