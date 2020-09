Na kranjski osnovni šoli pilotno uredili zeleno streho

Kranj, 28. septembra - Osnovna šola Staneta Žagarja v Kranju je v okviru projekta studia prostoRož dobila zeleno streho, ki prinaša vrsto pozitivnih učinkov za stavbo, okolico in uporabnike. Pilotno ozelenitev so v Kranju predstavili danes, načrtovani zaključek zasaditev pa so zaradi dežja prestavili na torek.