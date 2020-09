Logar v Madridu s špansko zunanjo ministrico tudi o ukrepih za zajezitev pandemije

Madrid, 28. septembra - Zunanji minister Anže Logar se je danes v Madridu sešel s špansko zunanjo ministrico Arancho Gonzalez Lay, s katero sta med drugim govorila o ukrepih za zajezitev pandemije covida-19. Ključ do iskrenega in trdnega partnerstva je v solidarnosti, povezanosti in enotnosti, še posebej v težkih časih pandemije, je poudaril Logar.