Ljubljana, 28. septembra - Izjava za medije predsednika NSi Mateja Tonina po srečanju z vrhom gospodarstva, namenjenem razpravi o rešitvah zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19, bo danes ob 12.30 (IN NE ob 12.45, kot je bilo sprva napovedano) na glavnem tajništvu NSi na Dvorakovi 11a, so sporočili iz NSi.