Policisti na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini v sedmih urah ustavili 18 alkoholiziranih voznikov

Novo mesto, 28. septembra - Policisti Policijske uprave Novo mesto so v soboto zvečer na Dolenjskem, v Posavju in v Beli krajini v sedmih urah ustavili 18 voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola. Deset voznikov je imelo v litru izdihanega zraka do 0,52 miligramov alkohola, osem pa več kot 0,52 miligramov alkohola, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.