Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. in 27. 9.)

Ljubljana, 27. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o novi uvrstitvi držav na zeleni, oranžni ali rdeči seznam in o tem, da bo vstop v Slovenijo olajšan tudi tistim, ki bodo prihajali iz epidemiološko nevarnejših držav. Poročale so tudi o neugodni epidemiološki sliki in o obisku predsednika Boruta Pahorja v Severni Makedoniji.