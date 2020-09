Gajser po pritožbi četrti v Mantovi, a ostaja prvi v SP

Milano, 27. septembra - Prireditelji dirke svetovnega prvenstva v motokrosu v Mantovi so po pritožbi spremenili vrstni red v drugi vožnji, posledično pa se je spremenil tudi vrstni red v seštevku dirke. Zmagal je tako Švicar Jeremy Seewer in ne Španec Jorge Prado, Tim Gajser pa je končal na četrtem mestu in ne na tretjem. Je pa obdržal vodstvo v SP s 316 točkami.