Dravske elektrarne Maribor preklicale nižanje Ptujskega jezera in sanacijo brežin

Ptuj, 27. septembra - Dravske elektrarne Maribor (DEM) so zaradi neugodne vremenske napovedi preklicali za danes predvideno nižanje Ptujskega jezera in sanacijo brežin. Kot so sporočili, oboje prestavljajo za nedoločen čas. O novem terminu sanacije in predhodnem nižanju bodo javnost pravočasno obvestili, so napovedali.