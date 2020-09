Pariz, 26. septembra - Nogometaši Rennesa so danes v tekmi ekip z vrha francoske lige v obračunu 5. kroga premagali St. Etienne s 3:0 in prevzeli vodstvo na lestvici. V večerni tekmi je Metz skorajda presenetil Marseille, a so se domači rešili z golom v sodniškem dodatku za 1:1.