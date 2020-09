Kamničani ustavili preobrat Mariborčanov, Salonit premagal ACH Volley

Ljubljana, 26. septembra - Odbojkarji so danes odigrali tekme 2. kroga 1. DOL. V Mariboru so gostje iz Kamnika vodili z 2:0 v nizih, a so domači poskrbeli za preobrat in izenačili, nazadnje pa vendarle klonili z 2:3. Salonit pa je s 3:1 premagal branilce naslova ACH Volley in se povzpel na prvo mesto lestvice.