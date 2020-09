Newyorške borze teden končale v zelenem

New York, 25. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Kljub pomanjkljivim gospodarskim podatkom so indeksi danes končali najbolje ta teden, k čemur je posebej pripomogla rast delnic tehnoloških podjetij, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Nasdaq je pridobil 2,3 odstotka, S&P 500 1,6 odstotka, Dow Jones pa 1,3 odstotka.