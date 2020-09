Majevski bog se iz Belgije vrača v Gvatemalo

Bruselj, 29. septembra - Belgija je po več let trajajočem pravnem sporu Gvatemali vrnila več kot 1000 let staro masko majevskega boga Chaca. Z gvatemalskega zunanjega ministrstva so sporočili, da je veleposlanik v Bruslju ta teden že prevzel ta pomemben artefakt, da ga vrne v domovino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.