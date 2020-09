Ljubljanska borza: SBI TOP zadnji trgovalni dan v tednu z rahlim padcem

Ljubljana, 25. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je na zadnji trgovalni dan v tednu zdrsnil za 0,18 odstotka na 845,24 točke. Skupaj so borzni posredniki opravili za 937.800 evrov poslov. Najprometnejše so bile delnice Petrola, ki so prispevale 296.220 evrov. Po šestodstotni četrtkovi rasti so danes pridobile precej manj, 0,3 odstotka.