Poljska bo rudnike premoga zaprla do 2049

Katovice, 25. septembra - Potem ko je več sto poljskih rudarjev ta teden stavkalo proti zaprtju rudnikov premoga, so se vlada in panožni sindikati dogovorili, da bodo rudnike postopoma zaprli do leta 2049. Dogovor Poljsko vrača na pravo pot k doseganju okoljskih ciljev EU, poročajo tuje agencije.