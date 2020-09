V Dravogradu tudi prihodnje leto del sredstev za participativni proračun

Dravograd, 26. septembra - Potem ko so v Občini Dravograd letos poskusno 100.000 evrov namenili krajevnim skupnostim na način, da so krajani sami izbrali projekte, za katere so namenili prejeta sredstva, so se občinski svetniki enako odločili tudi za prihodnje leto. Za letos so krajani izglasovali manjša vlaganja v urbano opremo in igrišča ter v sprehajališče za pse.