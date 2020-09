Hrvaška SDP danes voli novo vodstvo stranke

Zagreb, 26. septembra - Približno 12.000 članic in članov največje hrvaške opozicijske socialdemokratske stranke (SDP) bo imelo danes priložnost izvoliti novega šefa stranke, 120 članov predsedstva in glavnega odbora stranke. V tekmi za vodilni položaj v SDP so štirje kandidati in ena kandidatka, ki vsi po vrsti obljubljajo, da bodo stranko potegnili iz krize.