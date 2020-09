Mladi za podnebno pravičnost s shodom opozorili na škodljivost vladnega podnebnega načrta

Ljubljana, 25. septembra - Nekaj več kot sto mladih se je danes zbralo na shodu Mladih za podnebno pravičnost, ki je potekal v Ljubljani. Glasno so opozorili na katastrofalne posledice podnebnih sprememb po svetu in na premalo ambiciozne, celo škodljive vladne načrte za prehod v brezogljično družbo. Zavzeli so se za ohranitev narave in za podnebno pravičnost.