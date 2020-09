Kovinoplastika Lož prevzela finskega proizvajalca korit Stala

Stari trg pri Ložu, 25. septembra - Kovinoplastika Lož, ki ima finskega lastnika, je prevzela vodilnega finskega proizvajalca kuhinjskih korit in pultov Stala. Gre za podjetje z dobrim tržnim položajem na skandinavskih trgih, v Kovinoplastiki Lož pa si z nakupom obetajo še hitrejšo rast na konkurenčnem evropskem trgu kuhinjskih korit in pultov, so danes sporočili iz podjetja.