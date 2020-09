V Louisvillu nadaljevanje protestov zaradi policijskega nasilja

Louisville, 25. septembra - V Louisvillu v ameriški zvezni državi Kentucky so v četrtek drugi dan zapored potekali protesti proti policijskemu nasilju. Ti so se začeli, ker porota policistov, ki so ubili temnopolto reševalko Breonno Taylor, ni obtožila umora. Protestniki so šli v četrtek na ulice kljub policijski uri. O protestih so poročali tudi iz New Yorka in Philadelphie.