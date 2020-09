Vlagatelji pri Bernardu Madoffu bodo morali vrniti dobičke

New York, 25. septembra - Vlagatelji, ki so v piramidnem sistemu finančnega prevaranta Bernarda Madoffa ustvarili dobičke, bodo morali po odločitvi zveznega prizivnega sodišča v New Yorku te vrniti nazaj v sklad za plačilo tistim, ki so imeli izgube. Madoff je bil leta 2009 obsojen na 150 let zapora.