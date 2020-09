Medresorska delovna skupina že snuje rešitve za zajezitev fiktivnih prijav prebivališč

Ljubljana, 24. septembra - Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) ves čas izvaja aktivnosti za zajezitev fiktivnih prijav prebivališč, saj so te nedopustne. Medresorska delovna skupina pod vodstvom MNZ že preučuje predlog normativov števila možnih prijav na istem naslovu glede na kvadraturo prostora in ob upoštevanju življenjskih okoliščin, so za STA pojasnili na ministrstvu.